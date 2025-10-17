Psy które zabiły mężczyznę wielokrotnie atakowały ludzi
Ci którzy pomagali uniknąć odpowiedzialności byłemu policjantowi są współwinni tej śmierci. Teraz też prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie a nie przeciwko właścicielowi, który doprowadził do tragedii.zwirz
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
ta, śledztwo XD potrzymają na biurku parę lat papiery aż sprawa zdechnie a drugie tyle przeleży na stołach sądowych
Ale to od właściciela zależy czy jest w stanie dobrze ułożyć psa, czy jest w stanie go upilnować, czy jest w stanie go wytresować, czy umie reagować na sygnały które pies wysyła i upewniać się że pies nikomu krzywdy nie zrobi.
Właściciel powinien być oskarżony o morderstwo, tacy ludzie nie powinni mieć w ogóle psów.
Wiemy coś więcej
@krzyzakmm: O nich też napisałem. Te rasy maja WIĘKSZE PREDYSPOZYCJE do takich akcji, tym bardziej właściciel powinien być osobą myślącą, a nie jakimś zjebem.
A nawet jak piesek wykazuje wysoki poziom agresji bo na przykład jest po przejściach, to do właściciela obowiązków należy zabezpieczenie tego pieska. Nie puszcza się wolno po lesie wielkiego agresywnego psa, ani tym bardziej kilku.
Według doniesień to
Wykop w pigułce.
Za mało zarabiają, za bardzo ryzykują i za mało związków zawodowych pozakładali.
Zero szacunku do tej patosłużby.
Temat agresywnych psów powinien natomiast być poruszany na okrągło, póki się coś nie zmieni.
Niech może taki #kanalzero i Pan Stanowski wezmą się za ten