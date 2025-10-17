Z psami jak z ludźmi, wiele ma predyspozycje do agresji, zaburzeń i tak dalej.



Ale to od właściciela zależy czy jest w stanie dobrze ułożyć psa, czy jest w stanie go upilnować, czy jest w stanie go wytresować, czy umie reagować na sygnały które pies wysyła i upewniać się że pies nikomu krzywdy nie zrobi.



Właściciel powinien być oskarżony o morderstwo, tacy ludzie nie powinni mieć w ogóle psów.



