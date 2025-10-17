Może to niepopularna opinia, ale należy prostytucję zalegalizować i opodatkować. Obecne przepisy powodują, że tematem zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, państwo traci dochód do budżetu, same panie w zawodzie nie mają żadnych praw (nie mogą się ubezpieczyć, odprowadzać składek emerytalnych etc). Rzeczy nie znikają od bycia nielegalnymi, zwyczajnie zaczynają się ukrywać, a gdzie prowadzi się jakiś biznes w ukryciu tam rodzą się patologie.



Czyli powinniśmy po prostu wprowadzić regulacje na wzór niemieckich. Pokaż całość