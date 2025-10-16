Cześć! Chciałem was ostrzec przed jakimikolwiek zakupami w Media Expert jak i jakichkolwiek sprzętów Lenovo. Ja, mimo mnóstwa artykułów tutaj na wykopie i tak popełniłem ten błąd - chciałbym jednak tym postem oszczędzić komuś innemu nerwów i straconego czasu.

19.08.2025 wpadłem na szalony pomysł - zachciało mi kupić żonie na urodziny konsolę przenośną i (niestety) wybrałem Lenovo Go S. Jako sklep, wybrałem (niestety x2) Media Expert - przycebuliłem, bo akurat u nich konsola była tańsza o 50 zł niż u konkurencji.

Konsola przyszła cała, ogólnie ja i żona bardzo sobie ją chwaliliśmy - aż do 16.09.2025 - podczas grania w Silksonga, prawy trigger nagle nie wrócił na swoją pozycję, a po kilku kliknięciach - całkowicie wypadł. Konsola ani razu nie upadła, nie mam dzieci, nie była używana na saharze/na szczycie mount everstu, korzystaliśmy z niej tylko w domu - w sumie to może łącznie z tydzień. Pech, nie raz miałem problem ze świeżo kupionym sprzętem, więc uznałem że mam pecha i tego samego dnia wysłałem konsolę na rękojmię.

No i zaczynamy - media expert wpierw wysłało sobie konsolę do serwisu lenovo, po czym wysłali do mnie taką wiadomość :

Jak i wysłali fakturkę :

Trochę szok, ale myślę sobie, przecież zgłaszam rękojmię, i sklep tak czy siak nie może sobie jej odrzucać na podstawie opinii - co potwierdził mi rzecznik konsumentów. Odpisałem, że proszę o realizację rękojmi, gdyż konsola była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i nigdy nie upadła.

Niestety, Media Expert ma w tyłku jakiekolwiek prawa konsumenta - wprost mi napisali, że używałem konsoli źle, a serwis im napisał że usterka nie wynika z wad projektowych czy wady ukrytej sprzętu :

Nieźle podkurzony, postanowiłem napisać bezpośrednio do serwisu korzystając z numeru faktury który mi wysłali - i tutaj niespodzianka, serwis mi wyraźnie pisze, że to może być wada ukryta/materiałowa/błąd projektowy, ale gwarancja lenovo tego nie obejmuje,a oni są tylko serwisem i mam pisać bezpośrednio z tym do Lenovo - ogólnie cyrk. Samo media expert odpisało mi, że serwis im napisał że z nimi w ogóle nie rozmawiałem - wygodnie.

Napisałem więc do bezpośrednio do Lenovo - a Lenovo uznało...iż na trigger nałożona była zbyt duża siła. Czaicie? Naciskałem na przycisk, który przecież jest zaprojektowany do tego, żeby np. grając w fpsy naciskać go dosłownie co sekundę. Zastanawialiście się kiedyś podczas grania na padzie czy nie naciskacie za mocni/za często triggerów? Bo na urządzeniach lenovo powinniscie. Gdy zapytałem szanownego Pana z lenovo, czy po oficjalnym potwierdzeniu tego, że w ich konsolach nie można naciskać triggerów, czy rekomendują naciskanie innych przycisków na swoich konsolach - tutaj już niestety od tygodnia nie dostałem odpowiedzi. Więc podejrzewam, że odpowiedź jest twierdząca.

Po opisaniu sprawy rzecznikowi, który uznał, że sprawa jest skandaliczna, za jego poradą napisałem odstąpienie od umowy wynikające z braku doprowadzenia urządzenia do stanu zgodnego z zawartą umową - co oczywiście media expert również z automatu odrzuciło.

Teraz wysłałem całą dokumentacje do rzecznika, i poinformował mnie że zajmie się sprawą za dwa miesiące.

Reasumując : Konsola rozpada mi się w rękach, serwis twierdzi że to może być wina lenovo, media expert twierdzi że serwis mówi na odwrót a lenovo twierdzi że w ich konsolach używacie przycisków na własne ryzyko - najlepiej grać dotykowo.

TL;DR

NIE KUPUJCIE KONSOL LENOVO I NIE KUPUJCIE W MEDIA EXPERT