Genialny pomysł polskiego rolnika. Warzywomat, w którym kupujemy bez pośredników
Mamy piękną maszynę, w której znajdują się tylko i wyłącznie świeże warzywa, które codziennie są dostarczane przez właścicieli. Konstrukcja tej maszyny jest bardzo prosta, a jej obsługa intuicyjna.. Wybieramy sobie odpowiedni produkt, który chcemy zakupić i tyle.jefim37
Ale to sobie może wstawić u siebie na wsi. W mieście musi kogoś opłacić żeby dostarczył do magazynu z chłodnią i uzupełniał i wymieniał stare zepsute. A popyt nie będzie duży bo kupujemy kota w worku bez możliwości obejrzenia czy pleśń się nie rozwinęła.
No tak, Tusk sam chodzi po nocach i cenówki zmienia.
@Znachor_enjoyer: Bzdura i mitomania. Chodzi razem z Kaczyńskim, Hołownią, Biedroniem, Zaldbergiem i reszta tałałajstwa. I nie po nocach tylko gównie za dnia i nie zmieniać cynówki tylko do parlamentu, głosować za nowymi podatkami, funduszami, etatyzmem, kontrolami, i dalszym dodrukiem pieniądza.