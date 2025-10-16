Twoje jaja są dla nas ważne!
Listopad to miesiąc Movember - czas, w którym przypominamy mężczyznom, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Z tej okazji portal Trojmiasto.pl zaprasza na wyjątkowe wydarzenie "Twoje jaja są dla nas ważne", które odbędzie się 22 listopada w gdańskiej Montowni. To dzień pełen rozmów o zdrowiujjkk84
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Chodzi o to że ten syf rośnie tygodniami. Robisz USG co rok i tak się wstrzeli że badanie nic nie da.
A badanie co 2 - 4 tygodnie jest banalnie proste. To nie nerka że jest schowana i nic nie wymacasz. J---a są na wyciągnięcie ręki :D. Można wyczuć nawet małe zmiany. Tylko najlepiej poświęcić sporo czasu