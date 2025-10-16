Chyba jedna z gorszych, jak nie najbardziej rakowa firma.

Życzę im jak najgorzej za wszystko.

Wiadomo dla korpo liczy się tylko kasa ale to co się tam o--------a od wielu wielu lat na każdym poziomie to jest dramat.

Od afer z mlekiem dla niemowląt, woda w Afryce przez informacje od zwykłych pracowników czy to na produkcji, czy przedstawicieli handlowych wlaczajac kierownictwo niższego szczebla.

To jak zniszczyli niektóre marki.

Ta firma jest zgniła do samego rdzenia.