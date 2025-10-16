16 tys. osób na bruk. Plany wielkich zwolnień w Nestle
Największy na świecie producent żywności i napojów w opakowaniach, firma Nestle, ogłosił ogromny plany redukcji zatrudnistarnak
Komentarze (41)
najlepsze
Życzę im jak najgorzej za wszystko.
Wiadomo dla korpo liczy się tylko kasa ale to co się tam o--------a od wielu wielu lat na każdym poziomie to jest dramat.
Od afer z mlekiem dla niemowląt, woda w Afryce przez informacje od zwykłych pracowników czy to na produkcji, czy przedstawicieli handlowych wlaczajac kierownictwo niższego szczebla.
To jak zniszczyli niektóre marki.
Ta firma jest zgniła do samego rdzenia.
@valerius-romulus: które?
Od lat bardziej zniechęca niż zachęca do kupna produktu, choć prawda jest też taka, że ludzie nie zdają sobie sprawy jak wiele innych marek należy do Nestle.