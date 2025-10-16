Koniec ulg dla posiadaczy EV. Norwegia obejmie elektryki podatkiem VAT
Norwegia, uznawana za lidera w dziedzinie elektromobilności, planuje stopniowe wycofywanie przywilejów dla właścicieli samochodów elektrycznych.ross-flow
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Norwegia, uznawana za lidera w dziedzinie elektromobilności, planuje stopniowe wycofywanie przywilejów dla właścicieli samochodów elektrycznych.ross-flow
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (17)
najlepsze
A żeby było zabawniej to ludzie wierzą w świat na odwrót, w wieczne dopłaty i w tymczasowe podwyżki xD
@bregath: Norweskie władze po prostu jeszcze bardziej podniosą podatki na spalinówki, cytat z arta
A nie, cholera, myślałem że to u nas.(ಠ‸ಠ)
buspasy mają być dla autobusów