Ja to jestem ciekaw ile takich mieszkań chomikują. Bo większość mieszkań od deweloperów jest sprzedana długo przed tym zanim lokal jest oddawany do użytku.

Wyjątki stanowią na ogół wielkie i bardzo drogie lokale.

Jak koło mnie zaczęli robić małe osiedle.

To jak tylko pojawiła się na płocie informacja kto tam buduje i wszedłem na ich stronę to tylko 1 z 20 lokali był nadal dostępny a budowa była nadal na etapie stawiania Pokaż całość