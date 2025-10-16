Rudawy Janowickie, mniej znane góry ze skalistymi szczytami
Rudawy Janowickie, dawniej Góry Łomnickie, to urokliwe pasmo ze skalistymi Sokolikami i Kolorowymi Jeziorkami. Skalnik, najwyższy szczyt, nie jest widokowy, choć jego drugi wierzchołek Ostra Mała już tak. Przyciągają też wspaniałe średniowieczne zamki jak w Bolkowie, Świny czy odbudowywany Niesytnolukasz-piernikarczyk
Komentarze (45)
Zamek w Bolkowie
20zł/os. - bilet normalny
Zamek Świny
25zł/os.
pewnie na przyszły sezon będzie