Koniec social mediów? Stały się szambem internetu. Przyznaje to sam Facebook
Media społecznościowe umierają na naszych oczach, stając się gigantycznymi machinami do konsumpcji wideo. Przyznaje to nawet firma, która rozpoczęła "social mediową rewolucję".spere
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Komentarze (88)
najlepsze
Co do martwego internetu. Ja nie mówię o gównofilmach (wliczając to wiedzę "specjalistyczną") na youtube. Szanujmy się. Mówię o specjalistycznej wiedzy, której teraz po
@CzerstwyPomidor: ?
A najgorzej to trolle. Jest mechanizm by ich wykrywać, mamy czasy AI ale nie chce im się tego robić - bo widocznie więlkszy zysk jest gdy wk@%@# się ludzi jak ja.
Tylko do pierwszej dziewczyny ludzie nie chcą wracać bo już gruba i stara.