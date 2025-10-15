Powyżej przedstawiam Wam korespondencję z Ministerstwem odnośnie tego, że mieszkania stały się dobrem inwestycyjnym i straciły cechę dóbr podstawowych. Zdaje się, że Ministerstwo nie oceniało tej sytuacji negatywnie.
Korespondencja z Ministerstwem odnośnie cen mieszkań z 2021 roku.
Poniżej przedstawiam Wam korespondencję z Ministerstwem odnośnie tego, że mieszkania stały się dobrem inwestycyjnym i straciły cechę dóbr podstawowych. Zdaje się, że Ministerstwo nie oceniało tej sytuacji negatywnie.PiterBard
Komentarze (12)
"..to dowiedz się jacy ludzie.."
A Ty Polaku-robaku spróbuj odwalić coś takiego w pracy. Napisz w korpo analizę, która doprowadzi firmę do strat. Na pewno Cię za to awansują.