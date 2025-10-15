Wnioski nie były jednoznacznie negatywne, konsekwencje - już tak. Kto odpowiada za wyciągnięcie nieprawidłowych wniosków? Ano nikt. Urzędas, polityk - oni mogą popełnić dowolną bzdurę i dalej będą siedzieć na ciepłym stołku, zgarniając kupę siana.



A Ty Polaku-robaku spróbuj odwalić coś takiego w pracy. Napisz w korpo analizę, która doprowadzi firmę do strat. Na pewno Cię za to awansują.