Tony śmieci z Niemiec zatrzymane na granicy. Oto co kierowca miał w dokumencie
Podczas kontroli na granicy z Niemcami służby celne zatrzymały transport, który - według dokumentów - przewoził papier i tekturę. Po weryfikacji okazało się, że przyczepa była pełna różnych odpadów, takich jak plastikowe nakrętki, kartony, worki foliowe, folia aluminiowa oraz materiały tekstylne.KapitanTorpedal
@Pantagruelion: A hak mnie to...Spedytor wyłga się jeszcze łatwiej. Powinno być tak, że na granicy kierowcy mogą zjechać do sprawdzenia jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości. A jeśli nie zjeżdżają, to znaczy, że biorą to na siebie.
Auta ze śmieciami przyjeżdżają i mają w dokumentach "surowce wtórne" o sporej wartości.
Następnie te "surowce wtórne" składuje się gdzieś na działce.
I teraz są dwie szkoły - albo się to podpala i w wyniku pożaru przedsiębiorca jeszcze "poniósł straty", albo w drugiej wersji zostaje zaśmiecona działka, a firma założona na słupa.