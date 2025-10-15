Standardowa metoda.



Auta ze śmieciami przyjeżdżają i mają w dokumentach "surowce wtórne" o sporej wartości.



Następnie te "surowce wtórne" składuje się gdzieś na działce.



I teraz są dwie szkoły - albo się to podpala i w wyniku pożaru przedsiębiorca jeszcze "poniósł straty", albo w drugiej wersji zostaje zaśmiecona działka, a firma założona na słupa.