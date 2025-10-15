UK. Sudański migrant zadał 23 rany kłute, bo ciasteczka mu nie smakowały
Deng Chol Majek, podający się za 19-latka z Sudanu, jest sądzony w Wolverhampton Crown Court za brutalne morderstwo 27-letniej Rhiannon Whyte, pracownicy hotelu dla migrantów w Walsall, gdzie mieszkał. Panna Whyte została dźgnięta śrubokrętem 23 razy na opustoszałym peronie kolejowym.bnds
TAK mają hotele dla ludzi którzy przeprowadzają na nich inwazje i raz na jakiś czas zabiją kogoś jak w tym przypadku lub zgwałcą dziewczynkę lub chopca 12 letniego
Tyż bym się wnerwił,
Oto moment, w którym azylant rzekomo zderzył się z pracownicą hotelu, którą później oskarżono o śmiertelne pchnięcie śrubokrętem.
Panna