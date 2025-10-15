Pracownica hotelu dla migrantów „straumatyzowana po ataku z powodu ciastek” – dzień później „została zamordowana”



Oto moment, w którym azylant rzekomo zderzył się z pracownicą hotelu, którą później oskarżono o śmiertelne pchnięcie śrubokrętem.



Deng Chol Majek, podający się za 19-latka z Sudanu, jest sądzony w Wolverhampton Crown Court za „brutalne” morderstwo 27-letniej Rhiannon Whyte, pracownicy hotelu dla migrantów w Walsall, gdzie mieszkał.



Panna Pokaż całość