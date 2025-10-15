Nie pozwolili mu skorzystać z toalety w PCPR. Radni przyznali rację w uchwale
W Kołobrzegu radni uznali za zasadną skargę mężczyzny, któremu dyrektor PCPR odmówił skorzystania z toalety.ethize
Komentarze (14)
najlepsze
Władza potrafi jedynie łamać ludziom kręgosłupy i upokarzać w każdy możliwy sposób.
Żeby człowiek musiał prosić się o skorzystanie z kibla, który defacto został ufundowany za pieniądze podatnika - kuriozum.
I jeszcze po miesiącu debatowali, w sprawie pokrzywdzonego - te przygłupy tworzą same koszty.
A w mniejszych miastach to w ogóle lipa bo na całe miasto potrafi być jeden kibel i jak nie wiesz gdzie to go nie znajdziesz.
Przynajmniej 10 osób potwierdziło chęć istnienia ich etatów, choćby do rozstrzygnięcia, czy petent miał prawo się wysrać, czy też nie
stawiam 10 plusow, ze pani dyrektor i pan zaskarzajacy sa ze soba jakos powiazani. jakies ex, one night stand albo zemsta za klotnie dzieci w szkole.