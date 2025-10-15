Wysublimowany atak przez zadanie rekrutacyjne - przestroga dla całej branży IT
Gość opisuje wysublimowany atak, w którym fałszywy rekruter z LinkedIn przesłał test rekrutacyjny zawierający złośliwy kod w repozytorium Bitbucket. Wszystko wyglądało profesjonalnie prawdziwa firma, profil, dokumentacja, żadnych oczywistych sygnałów ostrzegawczych.rrepo
Komentarze (14)
"legtitimate blockchain company" xDDDDDDDDD
Kazdego da sie oszukac
Koleś ma niezłego niefarta, miesiąc temu sobie przeprogramował mózg filmami, teraz go cyberprzestępcy wzięli na celownik.
no oczywiście javascript dla debili. Kiedy to coś w końcu zdechnie?