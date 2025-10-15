Wrzesień 1939 - lekcja, z której musimy wyciągnąć wnioski
Do 6 września, kiedy wojna toczyła się na obszarze do tego zaplanowanym, było znośnie, ewentualnie tylko źle. Potem, kiedy okazało się, że trzeba improwizować było już tragicznie.Histmag
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 90
- Odpowiedz
Komentarze (90)
najlepsze
"spektakularne" zakupy kosztem potrzebnego małego sprzętu?
poleganie na zewnętrznym przemyśle?
@homofobodaktyl22cm: dla uczciwości trzeba przyznać ze w te 20 lat przemysł był budowany niemal od zera, bardzo ambitnie (COK).
Zbrojenia do wojny zaczęto za późno, choć oczywiście łatwo być mądrym po
Jak zauważył ekspert z firmy Ericsson Marcin Sugak, powołując się na raport NIK, Polska jest jedynym krajem w UE, który nie posiada zunifikowanej sieci łączności krytycznej, umożliwiającej łączność np. pomiędzy wojskiem, strażą pożarną, służbą graniczną i administracją oraz firmami dostarczającymi np. wodę, gaz, energię. - Mimo że mamy narzędzia legislacyjne (ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej), do tej pory nie udało się zbudować jednego systemu,
@butylarz: To trzeba na spokojnie, 11 lat wojny w sąsiednim państwie to za mało czasu.
1) Powstanie państwa w 1918 roku, z trzech różnych zaborów, a na jego odbudowę było tylko 21 lat.
2) Wiele terenów II RP było miejscem działań zbrojnych w trakcie Pierwszej Wojny Światowej, co doprowadziło do zniszczeń w infrastrukturze. Niemcy czegoś takiego nie doświadczyli.
3) Opuszczając nowonarodzoną Polskę, Niemcy dokonywali masowego rabunku fabryk, co utrudniało potem budowę przemysłu.
4) II RP