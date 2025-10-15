Najważniejszą lekcją z 1939 jest nie pchać się pierwszym do wojny i nie ufać nikomu aby nie zostać wystawionym jak w 39' przez UK i Francje. Zostaliśmy zwyczajnie wykorzystani Hitler chciał najpierw zaatakować Francje i UK bo ich nienawidził za próbę zniszczenia Niemiec gospodarczo po IWŚ a że Francja nie była gotowa do wojny i chcieli kupić sobie czas na przygotowanie się do wojny wystawili Polskę