Marcin zginął na grzybobraniu. Wstrząsająca relacja przyjaciela
- Marcin był na grzybach. Przed tragedią jeszcze wysyłał zdjęcia tych grzybów do rodziny.RasowyAfroamerykanin
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
- Marcin był na grzybach. Przed tragedią jeszcze wysyłał zdjęcia tych grzybów do rodziny.RasowyAfroamerykanin
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (50)
najlepsze
Straszne ale prawdziwe. Przecież człowiek ugodzony w serce albo tętnice traci przytomność w ciągu
Tak samo powinien być zakaz