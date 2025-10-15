Browar Namysłów kończy działalność. To oficjalna decyzja właściciela
Browar Namysłów wraz z początkiem 2026 roku zakończy działalność. Taką decyzję podjął właściciel przedsiębiorstwa GrupaBander22
Komentarze (83)
najlepsze
to samo się stało z leżaskiem, brackim i pewnie wielu innymi
@sajmonm: Ja nie wiem co te maćki z klanu robią w koncernach, że żaden ich pils nie ma praktycznie goryczki. Trzeci, piąty łyk i nic, a bywa że jeszcze śmierdzi czymś nieprzyjemnym ( ಠ_ಠ). Tyle lat ludzie marudzą, że chcieliby się od czasu do czasu napić uczciwego, szerokodostępnego pilsa, w którym czuć chmiel i dalej nic. Jak wprowadzą coś nowego, to się okazuje, że tylko
Co jest złego w takiej postawie, z punktu widzenia przedsiębiorcy / menedżera?
Kto tam jest właścicielem? Heineken?
Ot skasowali żeby się im tabelki w excelu zgadzały ¯\(ツ)/¯
Aaaaameeen.