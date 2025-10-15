Cześć od ponad roku tworze sobie takie amatorskie dubbingi AI do starych gier, trochę mi się marzy takie otwarte studio online gdzie każdy może wrzucić swoją własną cegiełkę i tym właśnie jest VOXALTER STUDIO, każdy może się zalogować w zupełnie za darmo wygenerować lub nawet nagrać własne kwestie, które potem podlegają ocenie społeczności i mają szanse wejść do finalnego dubbingu.
W ostatnich miesiąc dość mocno dłubię w Baldurs Gate 3, dodatkowo ElevenLabs wypuściło model V3 który znacząco poprawia jakość dubbingu, minusem jest to że pasuje ręcznie każdy jeden dialog przesłuchać i wybrać najlepszy, jeśli będę to robił sam to mi zejdzie jakieś 4 lata mozolnej pracy, ale jak by się udało zebrać trochę społeczności to może udało by się chociaż jakąś część dopracować i to wypuścić dla każdego.
Jeśli ktoś ma ochotę się pobawić w dubbing to zapraszam na VOXALTER STUDIO i na nasz discord
VOXALTER STUDIO: https://voxalter.io/studio
DISCORD: https://discord.gg/Tqr5Apmf
@kulorok: Problem że ludzkiego nigdy nie będzie. A te AI głosy już brzmią całkiem całkiem.
W 90% przypadków takie projekty to grupa piwniczaków robiąca na codzień fanduby do starego anime w domu mikrofonami do stówki xD
No napracowanie pewnie jest ale efekt i tak niewiele lepszy niż ejaj.
@PepikPL: W gruncie rzeczy masz racje, ale pomijasz inny bardzo istotny czynnik. Te 20-30 lat temu byliśmy bardzo
@voodoo171: wy jestescie dziwni
Po graniu w gry z polskim tłumaczeniem trzeba sobie robić kąpiel oczu, a do dubbingu jeszcze w tym zdaniu nawet nie