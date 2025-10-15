Hity

tygodnia

Friz dostał prawie 4 miliony ze środków publicznych na "Rozwój AI"
5334
Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
4101
Patologia niszcząca pola na motorach w ramach zemsty wywraca rolnikowi samochód.
3266
Deweloperuch.pl ujawnia ceny transakcyjne z RCN!
2940
Film instruktażowy policji o tym, jak usunąć partnera z mieszkania
2839

