Grzyb w lesie gra na mini keyboardzie xD
Podłączone czujniki mierzą bioelektryczne wahania w grzybie. Wahania są przekształcane na sygnały sterujące ramionami robota grające na klawiaturze sterującej.Mietowy_
https://youtu.be/1T14eOUf-28?si=jPWiJXZzlezaooPA