Jak nie będzie GPS, jak od 5 lat, słownie "pięć lat" śledzi ich GPS i zapisuje trasę??? Tu bardziej chodziło komuś o to żeby był podgląd na żywo do śledzenia na żywo przez internet. Ale to byłoby wariactwo i działanie na szkodę pracownika, który może mieć pieniądze i stać się łatwym celem do napadu. Jakoś nie zauważyłem żeby inne firmy kurierskie pokazywały na żywo gdzie jest aktualnie paczka w doręczeniu.