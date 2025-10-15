Nie będzie GPS-u dla listonoszy. Awizo bez dzwonka zostaje
Coraz więcej Polaków rezygnuje z usług Poczty Polskiej na rzecz prywatnych firm kurierskich. Powody to szybkość, wiarygodność i możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym.PiotrSkargarkson
Komentarze (60)
@Ramone: O ile ją ze sobą miał. I tutaj mam moja własną historie z życia wziętą. Siedziałem chory w domu (grubo przed czasami pandemii i pracy w domu), ale że czasem trzeba coś zjeść - wyszedłem do sklepu - który był dwa bloki dalej, wyjście i powrót być może zajęły ze 20 minut. Wychodząc i wchodząc przechodzę obok skrzynki na listy
@Ramone: W DHL jest taka funkcja, działa to o dziwo dość dobrze.
AVIZO nie da się odebrać w tym samym dniu i trzeba czekać do kolejnego dnia ABSURD!
GPS ma dokładność 10 m a odległość od skrzynek do drzwi/furtki jest mniejsza. Zwłaszcza w blokach, gdzie trzeba przejść obok domofonu, by wrzucić awizo do skrzynki. Wtedy udowodnienie, że nie zadzwonił jest niemożliwe. Także jakby to miało działać według posła? Bo wydalibyśmy kupę kasy na coś nijak nie byłoby miarodajne. Lepiej te pieniądze byłoby wydać na premie motywacyjne. Jakby listonosz dostawał bonus, tym
No, panie kurier, tym razem ci
Poszedłem na pocztę z awizem i tylko pikachu face - nie mamy pana przesyłki.