Polacy idą przez eliminacje jak burza. Nie dali Szwedom żadnych szans
Reprezentacja Polski do lat 21 odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo w eliminacjach mistrzostw Europy, pokonując Szwecję aż 6:0. Biało-Czerwoni nie tylko imponują skutecznością, ale także pozostają niepokonani i nie stracili jeszcze żadnej bramki w tych rozgrywkach.Bobito
Co by nie mówić to chyba też widać efekty przepisu o młodzieżowcy w 1 składzie
Fajna odmiana.
@Sylwiusz89: @tomwick55
@Bijelodugme: Abramowicz - podstawowy bramkarz Jagiellonii Białystok (mistrzostwo i 3. miejsce w dwóch ostatnich sezonach, 1/4 LK), jedyny w klubie, który dotąd miał 100% rozegranych minut w tym sezonie (tak, wiem, wczoraj nie grał, bo kontuzja)
Pietuszewski - w kilka tygodni z wonderkida stał się podstawowym i wręcz jednym z kluczowych zawodników Jagiellonii Białystok (j.w.), w kadrze U-21 4 bramki w 4 meczach,