Najpierw czytam nagłówek i myślę sobie „stany to p------y kraj żeby nakładać 1,5 mld kary”. A potem czytam, że koleś jest jakimś wariatem albo chorym z nienawiści i cynizmu szkodnikiem, który nie powinien mieć więcej niż 5$ na bułkę, a już napewno nie powinien mieć dostępu do mediów.

I tego mi w tej karze brakuje. Powinien mieć dożywotni zakaz korzystania z mediów masowych. Niech idzie do parku i krzyczy swoje bzdury wiewiórkom Pokaż całość