Wyrok podtrzymany. YouTuber musi zapłacić 1,4 mld dolarów
Sąd Najwyższy w USA odmówił we wtorek rozpatrzenia odwołania skrajnie prawicowego publicysty i YouTubera Aleksa Jonesa od nałożonej na niego kary 1,4 mld dolarów odszkodowania dla rodziców ofiar masakry w szkole Sandy Hook. Jones twierdził, że rodzice zamordowanych dzieci są aktorami, a s---------amatti-nn
Komentarze (65)
najlepsze
Nie pieprzą się w tańcu.
A w Polsce? 20 lat więzienia, albo grzywna 50 zł. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@KubaGrom: i co z tego? obywatele mają prawo protestować
tu masz zdjęcie jak demokraci szturmowali stanowy kapitol w 2011 w sprzeciwie do polityki ówczesnego gubernatora Wisonsin
@damianooo8: twoja wiara nie ma znaczenia: masakra w Sandy Hook NIE BYŁA
W słowniku ludzi kulturalnych, brakuje słów by nazwać jego obrońców
@Last_Viking: ja pamietam afere z relacjami z Wloch, co jak sie pozniej okazalo w mediach to byly zdjecia fejkowe, tj. pochodzily z katastrofy u wybrzeży Lampedusy jak dobrze pamietam, prawaki mialy racje :D
Pamietasz te slynne relacje z trumnami i kopanie dolow na trupy jak robili ludziom siecze w mozgu z covidem?:D
I tego mi w tej karze brakuje. Powinien mieć dożywotni zakaz korzystania z mediów masowych. Niech idzie do parku i krzyczy swoje bzdury wiewiórkom
@WOparachAbsurdu: i widzisz to jest na różnica, że tam możesz gadać co i gdzie chcesz i ponosić tego konsekwencje a Ty od razu chciałbyś zakazywać, blokować, kneblować i nie wiadomo co jeszcze