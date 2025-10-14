Gross Rosen były niemiecki oboz koncentarcyjny
GROSS-ROSEN OBÓZ BESTII. ZAŁOGA, KTÓRA STRACIŁA CZŁOWIECZEŃSTWO. To jeden z najbardziej ponurych rozdziałów historii Dolnego Śląska. Obóz koncentracyjny Gross-Rosen i jego filie rozsiane po całym regionie stały się miejscem niewyobrażalnego cierpienia tysięcy ludzi.lukasz-kazek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
Wychowalem sie na tych wszystkich nowelkach, opowiadaniach itp. wtedy myslalem, ze czytam o bestialstwach. Ksiazki Grzesiuka i Archipelag Gulag Solzenicyna pokazaly mi w jak wielkim bledzie zylem
Komentarz usunięty przez autora
Kurde, ten śmiech na początku mnie rozbraja xD
Sebastian, weź się za pakowanie paczek na magazynie, a nie swoje głupio-mądre fillzofie przelewasz w internecie ( ͡º ͜ʖ͡º)