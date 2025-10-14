Bezrobocie w Polsce rośnie młodzi coraz trudniej znajdują pracę
Adam Abramowicz i dr Adam Karpiński, analizują sytuację młodych ludzi zamykanie firm, wzrost bezrobocia i emigrację zarobkową. Eksperci zwracają uwagę, że polskie startupy technologiczne nie rozwijają się przez wysokie podatki i brak wsparcia państwa, podczas gdy młodzi Polacy z talentem wyjeżdżajRobotKuchenny9000
Komentarze (74)
@MegaZU0:
Gdyby pieniądze się zgadzały (a to skutecznie jest hamowane przez masową imigracje bez weryfikacji) to dużo by tak pracowało.
@MegaZU0: Ja chciałem sobie dorobić na jakieś pierdoły na które szkoda mi było swojej kasy (typu dron za 4k itp) jako taksiarz z własnym autem ewentualnie glovo itp.
I
Podnosić minimalną, żeby jak najwięcej ludzi ją zarabiało!
Zwiększać koszty pracy, bo po co nam firmy?!
Generować jak najwięcej przepisów, najlepiej sprzecznych i często robić zmiany!
Dociskać prywaciarzy, którzy przetrwają powyższe nieustannymi kontrolami!
Drukować i rozdawać więcej pieniędzy patoli i nierobom!
Mi się po prostu wydaje że stare dziady nie są w stanie mentalnie połączyć z sobą więcej niż jednego faktu. Myślą że skoro w 1998 kupiliby za dzisiejsze minimum wycieczkę na Karaiby - to zarabiając minimum mają więcej niż wtedy. Bo zapomnieli
@Qullion: starym ludziom należy kazać spłacić długi, które zaciągnęli. jak nie będzie ich stać to odebrać im majątek. a jak i to nie wystarczy, to zesłać ich na dobrowolną eutanazję.
Bidulinka dostaje 1300 złotych. No świetnie, tylko na te 1300 to ktoś musi
@bossssob: Mnie jakoś nie sponsoruje.
@ho_rzel: NALEŻY SIĘ... a kto na to ma pracować?
Nie twierdzę, że niepełnosprawni mają super, trzeba im pomóc i np. dofinansować pomoce/aparaty/okulary/stanowiska pracy ale co np. osobie pracującej z komputerem (od grafiki, po raporty, planowanie, czy programowanie) przeszkadza niedosłuch?
Wzrok - rozumiem, problem ze wszystkim (od czytania do zapisywania
@Sokar: Nie ma takich przypadków. Rządzą miernoty, to państwo natychmiast podupada.