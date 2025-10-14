Typowy populizm Jankowskiego. Już od pierwszych sekund gadanie o jakiejś wariatce, która ma stopień niepełnosprawności ze względu na wadę słuchu i dostaje za to rentę. Dodatkowo leczy się psychiatrycznie, na nogi, na korzonki i na cukrzycę. Czyli w sumie standard jeśli chodzi o osoby w wieku 60 lat jest bardzo schorowana ale tak naprawdę na nic poważnie nie choruje.



Bidulinka dostaje 1300 złotych. No świetnie, tylko na te 1300 to ktoś musi Pokaż całość