Polska z pozoru szczęśliwa jak social media tworzą iluzję życia, którego nie ma
W Polsce coraz częściej wyglądamy na szczęśliwych, ale coraz rzadziej naprawdę się tak czujemy. Media społecznościowe stworzyły świat, w którym sukces, spokój i miłość można pokazać jednym kliknięciem. Ale pod filtrem idealnych kadrów kryje się coś zupełnie innego cicha presja, samotność...mlattari68
- 46
Komentarze (46)
najlepsze
żyjemy w najlepszym czasie w ostatnich iluśset latach historii Polski.
@mikens:
Jedynie jako syn dzianych rodziców. Ale już mając niepewność jutra.
Bo lata dziewięćdziesiąte to już schyłem "American dream".
Jest wielką krzywdą dla młodego społeczeństwa kreowania dosadnego i szczęśliwego życia, poprzez wszelkiej maści zdjęcia od "influencerów/blogerów" lansujących się jakoby prawdziwe szczęście dawało codzienne śniadanie na mieście, razem z kawą od znanej "kawiarni", przy wschodzie słońca nad Wisłą, gdzie po odłożeniu telefonu wraca rzeczywistość i szarość codziennego życia....
W życiu można robić wiele rzeczy, które dają szczęście i to po odłożeniu telefonu.
A jak za dużo się naoglądałeś fotek to przesiadasz się na wykop i czytasz jak jest źle.
@Wumakudu:
Cóż, zacznijmy od samych siebie - nie bierzmy tego głupiego telefonu do ręki.
Unieszcześliwiamy siebie i swoje dzieci.
co jeszcze ludziom do szczęścia potrzebne?
Tu media robią ludziom wodę z mózgu, wtłaczając setki, tysiące, miliony strasznych wiadomości. Tworząc wrażenie, że nadciąga katastrofa z którą nic nie możemy zrobić.
Dlatego nieco wyżej pisałem o nie braniu tego durnego telefonu do ręki.
Czytanie o tych gównach robi nas nieszczęśliwymi.
@deletenomads: Bo podnieśli minimalną? ( ͡° ͜ʖ ͡°) To nie takie proste