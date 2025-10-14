Tytuł znaleziska to jakaś bzdura. Kiedy powodów do depresji było mniej? W szarych i biednych latach 80 tych? Może w 90 tych kiedy połowa traciła robotę i szczytem marzeń było wyjechać na zmywak do UK? Mam już trochę lat i nie pamiętam lepszego okresu w Polsce. Jak ktoś ma depresje to niech odstawi social media, zeżre 5 gram grzybków na górskiej łące latem i zobaczy jak ego wyprowadziło go na manowce.