Podatek ETS-2. Dla polskich rodzin dodatkowy koszt 1000-1500 zł miesięcznie
Według prof. Malechy z analizy raportu wynika, że po wprowadzeniu ETS 2 przeciętna rodzina będzie musiała dopłacać dodatkowo 10001500 zł miesięcznie, ale trzeba mieć też na uwadze, że za jakiś czas skończą się tzw. tarcze ochronne za które dopłaca z podatków państwo.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (44)
najlepsze
@wykopiem_albo_zakopiem: A najlepszy dowcip jest taki, że jak tarcze się skończą to podatki zostaną albo jeszcze wzrosną, bo....coś tam coś tam. Wiecie już kto jest waszym wrogiem?
30% nie chciało PiSu, dlatego jest PO.
Za 2 lata inne 30% nie będzie chciało PO, więc będzie PiS.
A ja bym chciał, żeby nie było tych 60%, albo żeby dotarło do nich, ze w kółko wybierają ten sam rodzaj g.wna tylko w innym papierku.
Wtedy to dopiero dzietność wywali w kosmos.
Kraj będący w największej biedzie najbardziej to olał. zamiast rozwijać OZE czy nawet atom inwestowalismy w węgiel.
Ale winna jest oczywiście Unia Europejska.
@tomi1994: O nie nie, nie ma tak łatwo. Wybraliśmy sobie ich jako naród i to my ponosimy odpowiedzialność. Naród to suma wyborów jego członków.
@tomi1994: Ale jak modernizacja ma zmienić fakt że w piecu palisz węglem albo gazem elektrownie są na węgiel, samochody na benzynę? To tak jakby dać każdemu tysiaka i powiedzieć że za tydzień ma opanować fotosyntezę. To jest bajka dla gojów że lepsza zmodernizowana łyżka i mocniejsze mieszanie może zastąpić cukier w herbacie.
Miks energetyczny w Polsce xD
@mco111:
Chyba zapomniałeś, jak w latach 90 i wczesnych 2000 było w tym kraju biednie. Dzięki UE udało nam się dokonać skoku z poziomu Bułgarii do poziomu Portugalii i doganiamy Hiszpanię.
Po drugie zawsze myślałem, że dobrobyt bierze się z edukacji i pracy, a nie jest wyczarowywany przez magów z Brukseli.
W każdym razie chyba zgodzimy się że po to jesteśmy w UE żeby żyć w dobrobycie a nie łykać ETS-y czy FIT FOR 55 i być biednymi dziadami? Chyba każdy euroentuzjasta się ze mną zgodzi?