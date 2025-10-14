Zagraniczne media nie mogą się nachwalić NBP. Adam Glapiński miał nosa?
"Żaden inny kraj nie kupuje dziś tyle złota, co Polska" - pisze niemiecki portal nWojownikPrawdy
Komentarze (108)
najlepsze
na wykopie czytalem ze kupil na gorce i jedynie co to stracilismy
Co do kur**?? Od kiedy kapitał zakładowy się gdziekolwiek wpłaca do sądu?? A ciężko inaczej zrozumieć to zdanie, niż że chodzi o kapitał zakładowy. Ja za PiSem nie jestem, ale jeśli reszta tego wpisu jest tak samo wiarygodna ekonomicznie i prawnie to totalna porażka!
"Pisowski pomazaniec z misją napchania kabzy rządowi" - ponad 800 plusów
"te kmioty kaczyńskiego nie daliby rady zarządzać ogródkami działkowymi, a idioci dali im całe państwo." -172 plusy
"Galpiński to tylko kolejny lachociąg Kaczyńskiego" - 137 plusów
"To jest taki pajac polityczny, który jechał na farcie bo była dobra koniunktura - a gdy zaczęły się problemy to nie radzi sobie zupełnie.
Jego poprzednik Marek
Przypominam, że zanim zaczął się Covid Glapiński pozwolił urosnąć inflacji do prawie 3%. Wchodziliśmy w kryzys z inflacją, która w innych krajach byłaby już alarmująca a dla niego to był cel inflacyjny.
Tusk i jego rząd wspólnie z lewicą i PSL zadłużają nas na 3 tony złota dziennie.
To ponad 1000 ton złota rocznie.
Warto dodać, że całe zapasy złota w NBP nie wystarczą nawet na spłatę rocznego zadłużenia od tego jak zadłuża nas obecny rząd.
Sam mam trochę złota, znam wiele osób które lokują w nie oszczędności i nikt nie uważa się za wybitnego znawcę
Wystarczy?
@fraciu:
A jak spadnie to co myślisz że go polubię?