Prokuratura Rejonowa Warszawa
Teraz wiecie ,dlaczego chcieli przepchnąć dopłaty. Aby koledzy i rodziny mogli kupić mieszkania "za darmo".
I tak się tu żyje.
Tak, ufam upolitycznionej prokuraturze, że na pewno do przestępstwa nie doszło ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wpłacajta na RCN developerucha, uwolnic ceny a potem komisja wykopowska ds sprawdzania wałów.
W tym kraju czlowiek jak sobie popatrzy na bipy oswiadczen majatkowych to w pipidowach 1-5k ludzi srednio burmistrz/wojt jest wstanie wyciagnac 300k rocznie (czyli tyle co bdb senior XD)
ot #polska z kartonu
Zakopujemy!! XD