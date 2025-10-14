Deweloperuch.pl Zbieramy na prawdziwe ceny mieszkań edycja II
Ruszamy z drugą edycją zbiórki na wykupienie cen transakcyjnych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) tym razem dla miast na które nie starczyło pieniędzy z pierwszej zbiórki!acpiorundc
Komentarze (36)
@vegemotto: Dzięki jawnym cenom mieszkań wyszły na jaw transakcje sprzedaży mieszkań poniżej koszty budowy danego mieszkania, co może świadczyć o korupcji. Czyli ktoś wpływowy mógł przyjąć łapówkę, a ty z tego powodu jako zwykły obywatel i podatnik zostałeś wyruchany w dupę drewnianym kołkiem. Nie przeszkadza ci to?