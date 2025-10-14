Akademia Przyszłości publikuje raport o tym, co zabija dziecięcą wiarę w siebie
Tylko 8 proc. rodziców ocenia swoje dziecko jako bardzo pewne siebie. 14% przyznaje, że ich dzieci mają niskie poczucie własnej wartości. To dane raportu Co zabija dziecięcą wiarę w siebie opracowanego właśnie przez Akademię Przyszłości program od ponad 20 lat wspierający dzieci, które nie [...]Bobito
Komentarze (43)
najlepsze
Trafiłeś w sedno. Za młodu tak miałem przez prawie rok. Byłem wyjątkowo wrednym współpracownikiem.
Udało mi się z tej firmy uciec. Teraz od lat jestem wdrożeniowcem w IT, takim "samotnym wilkiem". Dobra fucha, nikogo pode mną, nikomu nie szkodzę.
Nie wiem tylko, jakim cudem udało mi się być w związku już 20 lat. Złota kobieta!
No i na kogo wyrośnie takie dziecko? Co ono będzie o
Słynne słowa, które słyszeliśmy wielokrotnie „bo X dostał 5, a ty tylko 4”, „jakbyś się pouczył więcej to byłoby lepiej”,
"Odważny człowiek, to nie jest ten co się nie boi, lecz ten, co mimo strachu coś robi"
Nawet jak ktoś ma serdeczne otoczenie a nie ma osiągnięć to skąd ma mieć pewność siebie?
Ale swoją drogą poczucie wartości a pewność siebie to dwie różne rzeczy. Poczucie wartości jest ogólne jako człowieka. Pewność siebie jest kontekstowa. Możesz być pewnym siebie piłkarzem, uczniem ale mało pewnym siebie kierowcą.
Jak się mówi o 'pewnym siebie człowieku'
Dla dziecka w typie do 10 lat osiągnięcia przykładowo:
-dobre oceny z dowolnego przedmiotu
-dobry z wf-u albo jakikolwiek sport
-dobrze