Góra śmieci miała wjechać do Polski. Akcja służb na granicy
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała w Świecku (woj. lubuskie) 23 tony nielegalnych odpadów przewożonych z Niemiec do Polski. Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca ciężarówki nie posiadał wymaganych dokumentów, a deklarowane w systemie SENT materiały znacząco różniły się [...]Bobito
Komentarze (26)
Polski podmiot otworzył SENT, podał klucz przewoźnikowi i czekał na dostawę. Przewoźnik musi uruchomić geolokalizator przekraczając granicę Polski i uzupełnić swoje dane.
Przydałoby się podawać dane otwierającego zgłoszenie SENT - i dane firmy i dane osobowe. Tak, to ktoś z naszych zamówił śmiecie pod przykrywką importu surowca chemicznego. Dlaczego
@red7000:
Oleje smarne często jeżdżą w beczkach 200 litrów albo nawet konfekcjonowane do dystrybucji detalicznej.
Paliwa oczywiście cysterna.
PS. w Niemczech nie ma SENT - to polski system :-)