Dlaczego w średniowieczu wyrzucano Żydów z każdego kraju w Europie?
Krótko, jasno, kulturalnie, historycznie - 7 minut i masz wiedzę. Żydzi pożyczali pieniądze na duży procent(nawet 266%), dla chrześcijan lichwa była grzechem. Polska przyjęła Żydów z otwartymi rękami ... dlaczego się tak stało? w materiale wyjaśnionejan-fifalski
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
niestety ze względu na powyższe - nawet nie ma jak tego sprawdzić...
@patryk-wuwuw: Ale antysemityzm to niecheć/nienawiść do Semitów a to grupa ludów posługujących się językami z grupy języków semickich.
Języki semickie dzielą się na 3 grupy:
wschodnią z
@xer78: mądrego to i miło posłuchać ¯\(ツ)/¯
bo mogli
Tiaaa a moze dlatego, że jak było wygodne, to zarówno królowie (państwa) jak i ludzie przejmowali całe ich majątki, bo tak było najłatwiej.
https://youtu.be/_je0ytIjagk?si=Ha7mZ-3_3KrWT7I0&t=683
Rzecz jasna, można powiedzieć, że samo "bankowanie" to zuuuuuuuuoooooo, ale wtedy wchodzimi w retorykę, że co jakiś czas można im cała kasę z-----c. a by z-----c, to trzeba zrobic z nich tych złych, by samemu wyjśc na dobrych.
I piszę to jako osoba, która bardzo