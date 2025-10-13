Podrobiona karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami krzychuu3 krzychuu3 z youtube.com dodany: 23 godz. i 25 min temu # samochodoza# konfitura# stopcham# polskiedrogi# warszawa 24 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (24)
najlepsze
Kciuk dla kanału Konfitura
Kciuk dla kanału StopCham
To dzięki nim możecie Państwo oglądać takie materiały
@LudzieToDebile: takie lewe zaświadczenia to jest najzwyklejsze podrabianie dokumentów i najlepiej zgłaszać to bezpośrednio na Policję i zwykle przyjeżdżają.
Ogólnie mam mocno mieszane odczucia, bo prawo prawem, ale jakoś powątpiewam w szczere intencje tych wszystkich konfitur, samochodów czy tego przegrywa.
Mieszkam sam w małym
Kary są,