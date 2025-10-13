szkoda kerfa, najlepsze supermarkety

ceny troche wyzsze niż gdzie indziej ale wybór bardzo dobry, i dzięki temu nie ma najgorszego plebsu, karynek z oskarkami kłócącymi sie z kasjerką o rabat na kartofle na 15 groszy



jak go uspołecznią to wyjdzie drugi społem- tragiczna jakość, ceny jak z najlepszych delikatesów, obsługa jak z mięsnego z lat 80