Możliwa nacjonalizacja Carrefoura? Szansa dla lokalnych producentów
Blisko 800 sklepów Carrefour w Polsce na sprzedaż. Marek Sawicki proponuje kupno sieci handlowej przez Krajową Grupę Spożywczą. To pierwszy krok w stronę bardziej ambitnej polityki rolnej i szansa dla lokalnych producentów, by mogli zaistnieć.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (131)
. Potem bankructwo no bo wiadomo, jak publiczne to będzie rozkradzione i znów wykup przez zagraniczny kapitał ale za 5% wartości
@JaroslawPsikutas: i zwolnienie z podatków na 20 lat
@snup-siup: polski wyborca uwielbia konserwatywnych katolików. A jak przy tym robi wały i kręci lody na publicznej kasie to jeszcze lepiej bo bardziej swój
@miikolaj: Jachira i Sterczewski są w sejmie od 2019, a Sawicki nieprzerwanie od 1993. Co ty porównujesz w ogóle xD
"W polskich realiach, przynajmniej na początkowym etapie, musiałaby to być sieć państwowa. "
Co oznacza:
1. Polski podatnik zapłci 100% wartiosci
2. Wsadzi się na stołki ludzi z politycznego nadania z adekwatnymi apanażami
ceny troche wyzsze niż gdzie indziej ale wybór bardzo dobry, i dzięki temu nie ma najgorszego plebsu, karynek z oskarkami kłócącymi sie z kasjerką o rabat na kartofle na 15 groszy
jak go uspołecznią to wyjdzie drugi społem- tragiczna jakość, ceny jak z najlepszych delikatesów, obsługa jak z mięsnego z lat 80
@Miszczu_wszystkiego: ogólnie szkoda mi bardzo upadków super i hipermarketów. Już chyba tylko Auchan zostanie, a po upadku tegoż będziemy w kółko jeść 10 tych samych produktów z dyskontów
Co najwyżej gwarancje kredytowe gdyby jakieś Dino, czy inna polska sieć spożywcza chciała to przejąć, bez akcjonariatu państwo, bo się skończy na kolejnym miejscu na upychanie kolesi.
@FrasierCrane: Powiedziałbym, że dymają bardziej, bo mają zawsze wsparcie rządu.