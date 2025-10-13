Zaginął 34-letni Marek Kubaczka z Katowic.
Katowiccy policjanci poszukują 34-letniego Marka Kubaczki, który zaginął w nocy z 19 na 20 września 2025 roku. Mężczyzna ostatni raz był widziany w rejonie ulicy Kściuczyka 7, gdzie miał spotkać się z nieustalonymi osobami. Śledczy nie wykluczają, że jego zaginięcie może mieć związek z przestępstwempanDario
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Ostatnio chyba większą popularność zyskało w czasach BLM (po śmierci ćpuna Floyda), gdzie lewicowe świry chciały likwidacji policji.
W tym samym momencie jak tylko pojawiał się jakiś problem to zaraz wzywali policję, bo ludzie broniący swojej własności chcą do nich strzelać.
@psscp: Patus na pewno, a czy lewak to nie wiem.
Taaa. Szukają. Przyjęli głoszenie i to najprawdopodobniej wszystko.
Znalazł ją dopiero następnego dnia