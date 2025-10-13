Katowiccy policjanci poszukują 34-letniego Marka Kubaczki, który zaginął w nocy z 19 na 20 września 2025 roku. Mężczyzna ostatni raz był widziany w rejonie ulicy Kściuczyka 7, gdzie miał spotkać się z nieustalonymi osobami. Śledczy nie wykluczają, że jego zaginięcie może mieć związek z przestępstwem