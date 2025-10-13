Stres i depresja coraz częstszym powodem zwolnień lekarskich
Problemy ze zdrowiem psychicznym stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla polskich pracowników i pracodawców. Jak wynika z najnowszych danych, w 2024 r. liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania wzrosła o blisko 14% w porównaniu do roku poprzedniego.Bobito
Zanim mnie ten problem nie dotyczył uważałem że nie ma czegoś takiego jak depresja, nerwica, że takie rzeczy przytrafiają się tylko chorym psychicznie ludziom. Lub są naciągnięta formą czerpania korzyści finansowych.
Całe szczęścienie że mnie to spotkało.
po okresie rekonwalescencji
brak pieniędzy na jakiekolwiek wakacje, ciuchy kupowane raz w roku
albo co miesiąc w szmateksie, brak pieniędzy na rozwój swoich dzieci,
"tate tate jestem dobry w gała, zapisz mnie do klubu, to tylko 60 zł miesięcznie - niestety synek,
w tym miesiącu już dostałeś buty na zimę, przykro mi, idź oglądać Szymka Majewskiego hehe xD",
zapuszczona żona, która nie dba o siebie, bo nieważne jak
Ceny mamy już Zachodnie zarobki mamy trzy razy niższe albo i pięć razy niższe zależnie od branży w niektórych branżach mają szczęście mieć