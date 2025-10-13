W Polsce jest niestety przepszczelenie, nadmierna ilość rodzin pszczelich na km². Głownym obowiązkiem pszczelarza jest powiększanie bazy pożytkowej pasieczyska, większość o tym zapomina. W większości regionów jest głód pyłkowy, monokultury, brak różnorodnego pokarmu bialkowego dla pszczół. Koła pszczelarskie powinny kontrolować trzymaczy pszczół, hodowców varrozy i zgnilca.