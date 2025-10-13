Polska w europejskiej czołówce pszczelarskiej. Ponad 2,5 miliona rodzin pszczeli
Ponad 2,5 miliona rodzin pszczelich i armia ponad 100 tysięcy pszczelarzy takimi liczbami może pochwalić się Polska, plasując się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wielkości pasiecznej populacji.wadowice24
Komentarze (27)
najlepsze
W przyszłym roku dołączę do powiększania rodzin pszczół w Polsce (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
raz byłem świadkiem, jak się wyroiły i u innego sąsiada na drzewie zrobiły kokon, to ten pierwszy musiał się odpowiednio ubrać i zapakować je do takiej termicznej skrzynki...
#pdk