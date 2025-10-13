Zjadł 720 jajek w miesiąc! Efekt? Nikt się tego nie spodziewał
Zjadł 720 jajek w miesiąc i... nic mu się nie stało? Doktorant medycyny z Harvardu postanowił sprawdzić na własnym organstarnak
@DuchZoliborza: Tak jak niezawisłość sędziowską wyparła bezkarność sędziowska.
2. Im więcej cholesterolu zjemy tym mniej go wytworzymy.
3. Największy wpływ na zwiększenie produkcji cholesterolu ma spożywanie tłuszczy nasyconych, cukru, trójglicerydów.
4. Genetyka ma ogromny wpływ, syl życia w drugiej kolejności.
Ciekawym tematem jest lipoproteina A. Od niedawna zaleca się badanie jej poziomu. To cząsteczka podobna do LDL i tak samo powoduje choroby układu krążenia.
Tak naprawdę za 1k miesiecznie mozna na luzie zrobić diete zdrowszą niz ma ponad 99% osob na
Przecież to wiedza przynajmniej od dekady, że możesz jeść jajka, a cholesterol to mit.
No i jeszcze to:
"Czy to oznacza, że jajka można jeść bez ograniczeń? Eksperci są zgodni: różnorodność jest kluczem do zdrowia. Dieta śródziemnomorska, bogata w warzywa, owoce, ryby, orzechy i oliwę z oliwek, jest uznawana za najzdrowszy model żywienia. Jajka mogą być jej częścią, ale nie powinny stanowić jedynego składnika menu."
Kto
Ps. ! Ogórki kiszone to u was w
@luke-mat: i dla blonnika.
