Para poszukiwaczy odnalazła średniowieczny miecz pod Iławą! (GALERIA)
Może na pierwszy rzut oka nie wygląda to na spektakularne odkrycie, jest to z pewnością coś o czym marzy każdy z poszukiwaczy i coś co po konserwacji będzie wielką ozdobą muzeum średniowieczny miecz.Zwiadowca_Historii
Komentarze (38)
Poniżej nagranie z przechwycenia artefaktu:
No i znalazcy do więzienia.
Czuję się bezpiecznie.
Zastanawiam się w jakich okolicznościach gubi się takie, nie tanie w końcu miecze?
@Bartholomew: spłoszył się.
( ͡º ͜ʖ͡º)