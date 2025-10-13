No i mega pozytywny filmik. Chłopak jest radosny, zadowolony, ma odpowiedzialną pracę z której jest dumny. NAPRAWDĘ nie widzę tutaj niczego jakkolwiek nawet negatywnego. Aż bym nawet z nim sobie pojechał, usiadł z przodu i pogadał o życiu. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )