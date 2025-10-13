Co tu dodawać...
Komentarze (108)
najlepsze
Btw. A co ma płakać na filmiku propagandowym?
W głupim lidlu czy biedronce dają na start prawie 800zł więcej, plus normalnie płacone extra za nadgodziny i soboty. Nie wydajesz hajsu na prawko, badania, testy i co najważniejsze zerowa odpowiedzialność.
Zamiast ściągać, wystarczy uzależnić przyznawanie 800+
Potem, dostaje pomocnika, który opierdziela innych kierowców
Na koniec robią chipa
Gliwice będa miały najszybszy zbiorkom. Gdyby Gliwice były w Gdańsku to by Słońce Peru nie musiało samolotem latać do Berlina ( ͡º ͜ʖ͡º)
A filmik to co. Sugerujesz że oni śmigają tak jak Szwedzi? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Tu lepsze