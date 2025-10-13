Zmierzch MTV. Pięć kultowych kanałów znika z anteny!
To koniec pewnej epoki dla fanów muzyki. Słynna stacja MTV ogłosiła, że z końcem roku wyłączy w kilku krajach aż pięć swoich muzycznych kanałów, które przez dekady były symbolem popkultury i miejscem spotkań miłośników teledysków.ZobaczLink
Komentarze (125)
@DzikWesolek: Debilne społeczeństwo oczekuje debilnej rozrywki.
@valerius-romulus: raczej z 25 lat temu, tzn zaczął się ich upadek.
Pamiętam że ok 2004 to już się znajomi jarali jakimiś debilnymi jackassami, więc już wtedy to był koniec ¯\(ツ)/¯
@bayraktar: Nie jest aż tak źle, jeszcze pamiętasz..
Więc niech ginie.
Tylko jednego żal...
Wypłynęli w drugiej połowie lat 90 kiedy MTV zmieniło kurs. Tylko MTV 80's i 90's nadaje się do oglądania.
@darkinvaider: Śmierć MTV zaczęła się wtedy dosłownie kiedy przestali być jak ich nazwa slogan wskazuje Music Television. Do tego jak zaczęli udawać, że są potęgą zamiast nią faktycznie być i przepalać
Dzięki :)
lecą zazwyczaj takie 1-2h bloki tematyczne. best of 80, best of 90 itd. albo top 100 muzyka filmowa.
polecam