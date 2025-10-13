Będąc nastolatkiem w latach 90 MTV to było okno na zachód, na kolorowy roześmiany świat. U nas w tamtym czasie, pomimo tego że to już była demokracja i zakończył się czas komunizmu nadal było szaro, smutno, depresyjnie i biednie. Oglądanie teledysków dawało trochę odskoczni od tej codzienności.