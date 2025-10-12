Chiny weszły na technologiczny 'Mount Everest'. Pekin tworzy odpowiednik maszyn
Chiny tworzą konkurencję dla holenderskiego ASML? Pekin ruszył z półprzewodnikową litografią. Szykuje się przełom?JaNo85
- #
- #
- #
- #
- #
- 81
- Odpowiedz
Chiny tworzą konkurencję dla holenderskiego ASML? Pekin ruszył z półprzewodnikową litografią. Szykuje się przełom?JaNo85
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (81)
najlepsze
oni od urodzenia maja marketingowe klamstwa we krwi. A jak ich przylapiesz na oszustwie to jeszcze maja pretensje dlaczego jestes taki zly i robisz mu przykrosc.
Nie tylko marketingowe kłamstwa. To są po prostu kłamstwa.
Mieszkałem lata temu w akademiku z Chińczykami.
Po latach współpracowałem (jako pracownik dużej firmy, więc nie z wyboru) z Chińczykami.
Teraz znam osobiście kilkunastu
Tym niemniej zachód nie wiedział, że można z tego tak wiele wyciągnąć. Okazało się, że Chińczycy nie są wcale aż tak kosmicznie daleko jak się wszystkim wydawało.
Zobaczymy, wydaje mi się, że uzależnianie się od chińskich dostawców może koniec końców być strzałem we własne kolano. Aczkolwiek warto wiedzieć co proponują i zobaczyć
1. "Chiny wybudowały największe XYZ na świecie".
2. Wykopki się spuszczają niczym grażyny na fejsbuku pod filmem AI o psie ratującym biedną dziewczynkę z płonącego domu.
3. Rok później jakieś informacje próbują się przebić niszowymi kanałami - XYZ zawaliło się i zabiło 200+ osób.
4. Same amatorskie nagrania i zdjęcia od zwykłych ludzi, ani jednej wzmianki z chińskich "mediów". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I są dumni, jak wysoko doszli, a w tym czasie ASML macha im z orbity. Niby duże osiągnięcie dla chińczyka, ale wyżej już nie zajdzie...
Zapomniałbym o zimnej fuzji. Jak tam poszło?
Kiedys Japonia byla postrzegana przez "zachod" jako zrodlo taniej i tandetnej elektroniki. A potem sami wiecie jak to teraz wyglada i to nie tylko w elektronice. Tak samo bedzie (w sumie juz jest) z Chinami.
Ale przecietny mirek tutaj twierdzi ze "Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna."
Wyspianski nie tylko wielkim poeta byl, ale tez prorokiem.
Ale pewnikiem osiągną ten cel za jakieś +/- 10 lat.
Mają pełno naukowców, doświadczenie, mogą importować specjalistów, unlimited money to spend, wielotorowe podejście do problemu, gdzie finansują wiele firm na raz (vide ich motoryzacja). Do tego wiedzą jaką drogą poszło ASML i znają teoretyczne podstawy.
PS: Nie, Chińczycy nie są glupi, a czasu kiedy byli na analogicznym do nas poziomie rozwoju technoloigcznego pewnikiem były koło