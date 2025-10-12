"Nie parkuj, bo mam foteliki!" Parkingowa afera, która jest idealnym przykładem
We Włoszczowie nowa inba parkingowa. Gość publicznie hejtuje kierowcę Yarisa, bo ten normalnie zaparkował obok niego, a on ma DWA FOTELIKI i mu ciasno. Klasyczny syndrom "dej, mam horom curke" w pełnej krasie. Internet go wyjaśnił.oAutach_pl
A druga sprawa, jak widzę foteliki w samochodzie obok, to uciekam jak najdalej, bo ludzie pakujący kaszojady do samochodu zawsze walą drzwiami w samochód obok.
Mając dwa foteliki zawsze staję dalej np pod supermarketem, żeby właśnie mieć miejsce. Wychodząc stoją dwa auta z obu stron, mimo że większość miejsc pusta. Ludzie to debile i nie potrafią stanąć wg oznaczenia poziomego
a ja mam naszywki pułkownika!