Skandal w polskim wymiarze sprawiedliwości: Dlaczego nie znamy liczby spraw umorzonych z powodu śmierci stron?

W dobie cyfrowej transparencji, gdzie dane statystyczne na temat niemal każdego aspektu życia publicznego są dostępne na wyciągnięcie ręki, polski system sądowy kryje zaskakującą tajemnicę. Ile spraw sądowych w Polsce zostaje umorzonych i zamkniętych z powodu śmierci jednej ze stron – osoby, która walczyła o sprawiedliwość? Odpowiedź brzmi: nie wiemy. I to nie dlatego, że nikt nie pyta, ale dlatego, że takie statystyki albo nie są prowadzone, albo są ukrywane przed opinią publiczną. To niedopuszczalny skandal, który podważa zaufanie do instytucji państwa i rodzi pytania o prawdziwą efektywność wymiaru sprawiedliwości.



Zacznijmy od podstaw. W polskim prawie, gdy jedna ze stron postępowania sądowego umiera – na przykład powód, który domagał się sprawiedliwości – sąd automatycznie zawiesza sprawę. Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), jest to obligatoryjne działanie, które ma umożliwić wstąpienie do procesu spadkobierców zmarłego lub ustanowienie kuratora spadku. Jeśli spadkobiercy nie zgłoszą się w ciągu roku (w przypadku braku spadkobierców) lub pięciu lat, sprawa zostaje umorzona. Podobne zasady obowiązują w postępowaniach administracyjnych i karnych, gdzie śmierć pokrzywdzonego może prowadzić do umorzenia lub pozostawienia powództwa bez rozpoznania. Brzmi logicznie? Owszem, ale problem zaczyna się, gdy próbujemy dowiedzieć się, ile takich przypadków występuje rocznie. W kraju, gdzie do sądów powszechnych wpływa około 15–18 milionów spraw rocznie, a umieralność wynosi 400–500 tysięcy osób, nawet niewielki odsetek takich umorzeń mógłby oznaczać tysiące niedokończonych historii walki o sprawiedliwość.

Brak danych: Przypadek czy celowe zaniedbanie?

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi szczegółowe ewidencje poprzez Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS), dostępny na portalu isws.ms.gov.pl. Tam znajdziemy dane o czasie trwania postępowań (średnio 6–12 miesięcy w sprawach cywilnych w pierwszej instancji), liczbie umorzeń ogółem (w 2023 r. około 15–20% spraw cywilnych w sądach powszechnych) czy wpływie spraw. Ale gdy szukamy rozbicia na konkretne przyczyny umorzeń – w tym śmierć strony – napotykamy mur. Żadne publiczne raporty, ani te z GUS, ani z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS), nie wyodrębniają tej kategorii. Przeszukując sieć i oficjalne bazy, nie znaleziono żadnych dedykowanych statystyk za lata 2020–2025. Na przykład, wieloletnie opracowania na isws.ms.gov.pl skupiają się na ogólnej ewidencji spraw w sądach powszechnych, bez szczegółów na temat przyczyn umorzeń. Raporty o sprawach cywilnych, karnych czy nawet o niesłusznych skazaniach (jak ten z 2024 r. od IWS) omijają temat śmierci jako czynnika kończącego postępowanie. Nawet w dokumentach Ministerstwa Sprawiedliwości, takich jak analizy bezpieczeństwa osadzonych czy raporty o przemocy domowej, brak wzmianek o umorzeniach z powodu zgonu.



Dlaczego? Możliwe wyjaśnienia są dwa: albo te dane są traktowane jako tajne, co byłoby absurdalne w demokratycznym państwie prawa, albo po prostu nie są zbierane w sposób umożliwiający ich publikację. Oba scenariusze są równie alarmujące. Jeśli tajne – to po co ukrywać coś, co mogłoby pomóc w reformie systemu? Jeśli nie prowadzone – to jak Ministerstwo Sprawiedliwości może efektywnie zarządzać wymiarem sprawiedliwości bez pełnego obrazu?

Konsekwencje dla społeczeństwa

Ten brak transparencji ma realne skutki. Wyobraź sobie rodzinę, która traci bliskiego w trakcie długoletniej batalii sądowej o spadek, odszkodowanie czy sprawiedliwość karną. Sprawa umiera wraz z nim, a spadkobiercy często rezygnują z kontynuacji z powodu biurokracji lub braku środków. Bez statystyk nie wiemy, ile takich "niedokończonych sprawiedliwości" kumuluje się w systemie, co mogłoby prowadzić do frustracji społecznej i erozji zaufania do sądów.

W kontekście starzejącego się społeczeństwa (raporty GUS wskazują na rosnącą liczbę osób starszych zaangażowanych w sprawy sądowe), ten problem może się nasilać. Bez danych nie da się wprowadzić zmian, jak skrócenie terminów czy lepsze wsparcie dla spadkobierców. To nie tylko statystyczny detal – to kwestia ludzkiego wymiaru sprawiedliwości.

Wezwanie do działania: Czas na zmianę

Nie możemy dłużej tolerować takiego stanu rzeczy. Jeśli uważasz, że to skandal, dołącz do głosu tych, którzy domagają się transparencji. Złóż wniosek o informację publiczną do Ministerstwa Sprawiedliwości (Wydział Statystyki i Analiz, tel. 22 23 90 497) – prawo do informacji publicznej gwarantuje Konstytucja. Może presja społeczna zmusi instytucje do publikacji tych danych.