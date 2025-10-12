Tragedia na Rajdzie Nyskim. Nie żyje 40 letni kierowca
Rajd Nyski został przedwcześnie zakończony z powodu tragicznego wypadku samochodu należącego do załogi nr 112. Zginął kierowca pojazdu, a pilot został przewieziony do szpitala.Bobito
Komentarze (33)
Wyrazy współczucia dla rodziny.
To był bardzo dobry zawodnik...
Od 1987 wprowadzono Grupę A, znacznie bardziej ograniczoną technicznie (np. 300 KM, większa masa, lepsze bezpieczeństwo).
Zawieszenie rajdowej Grupy B (czyli klasy samochodów rajdowych z lat 1982–1986) było bezpośrednim skutkiem serii tragicznych wypadków, z których najtragiczniejszy i najbardziej symboliczny miał miejsce w 1986 roku podczas Rajdu Korsyki.
Bardzo przykra sprawa. Niestety taki sport, nie da się przewidzieć wszystkiego.
Jeszcze raz wyrazy współczucia, jeśli czyta to ktoś z rodziny.
Na tego typu rajdach straż i karetka są na miejscu?