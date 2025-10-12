Projekt dotyczy nie tylko myśliwych ale też pozostałych posiadaczy broni.



Kilka argumentów przeciwko temu projektowi:

- brak korelacji stanu zdrowia z bezpieczeństwem: przedstawione w uzasadnieniu wypadki i sytuacje spowodowane były łamianiem zasad a nie złym stanem zdrowia

- badania są fikcyjne: orzeczenie lekarskie potwierdza stan zdrowia tylko na moment badania, lekarze nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności

- paraliż policji: już teraz policja boryka się z brakami kadrowymi, wprowadzenie cyklicznej weryfikacji setek tysięcy orzeczeń doprowadzi do Pokaż całość