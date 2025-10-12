Obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne myśliwych? Jest projekt ustawy
ale środowisko łowieckie nazywa ten pomysł populistycznym i nieuzasadnionym :)))amorpatriae
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
ale środowisko łowieckie nazywa ten pomysł populistycznym i nieuzasadnionym :)))amorpatriae
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (56)
najlepsze
@solarris: aż tak nienawidzisz pisu i kondeferacji, PO, PLS i lewicy?
Badania lekarskie i psychologiczne tu nic nie zmienią jeżeli to wejdzie to zadziała tak samo jak zamykanie lasu na COV-19 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
do lekarzy kolejki a oni chcą dorzucić 300tyś ludzi do badania, lekarze zarobią na prywatnych praktykach jedynie
Ale jedna rzecz - jeśli myśliwy kogoś postrzeli lub zabije to można go odstrzelić. Co Ty na to?
Jak ktoś myli człowieka z dzikiem to ma problemy ze wzrokiem albo jest chory umysłowo. W obu przypadkach nie jest zdrowy.
Kilka argumentów przeciwko temu projektowi:
- brak korelacji stanu zdrowia z bezpieczeństwem: przedstawione w uzasadnieniu wypadki i sytuacje spowodowane były łamianiem zasad a nie złym stanem zdrowia
- badania są fikcyjne: orzeczenie lekarskie potwierdza stan zdrowia tylko na moment badania, lekarze nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności
- paraliż policji: już teraz policja boryka się z brakami kadrowymi, wprowadzenie cyklicznej weryfikacji setek tysięcy orzeczeń doprowadzi do