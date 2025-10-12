Aldi ma w Polsce 384 sklepy . Ciągle przynosi olbrzymie straty
W Niemczech Aldi Nord i Aldi Süd to największy konkurent Lidla czyli jeden z dwóch najbardziej popularnych dyskontów ale w Polsce nadal rentowność Aldi jest na dużym minusie. W ub.r. firma zanotowała ponad 0,5 miliarda zł straty.Poludnik20
@UntimeEntropy: Od tego roku jest, przez to już mi bez różnicy gdzie idę. Niech giną.
@CheSlaw: dlatego nabili na minus 500 mln PLNów ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
O to to. Pamiętam jak Aldi reklamowało się, że u nich promocja zawsze od 1 sztuki i przy zakupie tylko 1 sztuki. No cóż długo nie trzeba było czekać.
Już wolę do polskiego Dino iść. Chociaż codziennie mają dostawę świeżego i taniego mięsa, oraz warzyw i owoców. Czasami też promki mają lepsze niż w biedaronkach.
Oj tak. Rzadko jestem w tym sklepie, ale jak już jestem to zawsze na kasach nikogo nie ma i czekam aż ktoś podejdzie i pozwoli zapłacić za zakupy XD
@sztygar: to sam plus, na pewniaku swistek wyrzucasz o ile go dostaniesz i masz pewnosc ze cie mogą cmoknąc w dzyndzel
W ogole apcoa mi zapewnia darmowe parkingi w centrach miast
Ale to jest myśl, żeby takie artykuły znowu się tam pojawiły, może nawet laptopy, z chęcią bym kupił.
U nas czasem zdarza się drobny sprzęt Mediona,.mam stamtąd ładowakre na 5 gniazd w tym jedno szybkie. Za 25 zł.
Ciężko się wbić - szczególnie w sytuacji, kiedy Biedronka czy Lidl jest co 500m w każdym średnim mieście.
@funkmess: w biedzie też jest
@funkmess: Nie jest na plus. Dlaczego obcym dawać zarobić?
Tak kończy się jak kraj nie ma własnych marketów, tylko bazuje na obcych - ci biorą od siebie bo nawet przy transporcie to machlojki podatkowe pokryją koszty, a PR dobry bo wspierają swoich w Niemczech.