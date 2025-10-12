Płacz 2-letniej dziewczynki go zdenerwował
Devonte Rashad Baker poczuł się dyskryminowany płaczem córki swojej partnerki, więc postanowił rozbić jej głowę. Finalnie został skazany na dożywocie przez sąd Duval County, Floryda.Mroczny_Mag_Mroku
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
@Blaskun: around?
Nie ma 100% pewnosci kto zabil dzieciaka?
@gorzki99: Skoro tak, to tylko współczuję niedojrzałości w tym wieku. Nadmiar emotek nie ukryje twojej frustracji, a wręcz przeciwnie. Taka rada na przyszłość.
@Feler_Lumpex: Dlatego, że nie po to dał wszystkim wolną wolę aby ich potem przymuszać do czynienia dobra. Zadajesz pytania na poziomie przedszkola.
Na tej samej zasadzie, idealny, przewidywalny świat byłby nudny do oglądania. Po co zakładać coś takiego, marnować zasoby na symulacje? Przecież sam Bóg prowadził naród do wojen, zsyłał kary itd. Np. mógł od razu zabić dziecko faraona, aby uwolnić naród z Egiptu. Ale