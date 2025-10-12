UE znów namieszała. Tym razem chodzi o bojlery, pompy ciepła i ciepłą wodę.
Unia Europejska zaplanowała zmianę przepisów, która może znacząco podnieść ceny bojlerów. Unia Europejska zaktualizowała listę dozwolonych substancji w urządzeniach mających kontakt z wodą pitną.To oznacza, że ponad 90 procentami bojlerów dostępnych dziś na rynku nie będzie można handlować.konradpra
@Sexinstruktor: do siebie i lobbistow.
Historycznie - współcześnie ciepła też nie jest trująca, ale tradycja pozostała. No i raczej nie chodziło o jakieś mikroskopijne ilości metali czy innej chemii, tylko zanieczyszczenie biologiczne zbiorników na ciepłą wodę, które może być znacznie bardziej dotkliwym zagrożeniem.
czyli wg artykułu UE wprowadza hafn i cyrkon na listę substancji dozwolonych i dlatego nie będzie można bojlerami z taką emalią handlować?
Dodatkowo zero informacji czemu hafn i cyrkon nie trafiły
"Fact Sheet" z Departamentu Zdrowia New Jersey także twierdzi że cyrkon jest łatwopalny, powoduje toksyczne opary przy pożarze oraz ma ryzyko samozapłonu. Co ważniejsze, cyrkon wchodzi
Może dałoby się coś z tym zrobić? (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
