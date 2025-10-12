Kuźwa, Chiny i USA robią z Europą co chcą, chodzimy na klęczkach wokół pomarańczowego oszołoma, a puchatek nam niszczy przemysł wysokich technologii, wpychając swoje zabawki i zamiast zrobić z tym cokolwiek, by nie zostać skansenem i wielkim pasem rdzy, to UE czepia się absolutnych pierdół na które nie ma ci tracić czasu i pieniędzy, bo są kwestie znacznie ważniejsze.